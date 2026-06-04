Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu
04.06.2026 22:29
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Polis kaçan şüpheli M.R.C.'yi iş yerinde yakaladı, uyuşturucular klozete döküldü.

SAKARYA'da polis ekiplerinin takibe aldığı M.R.C. (38), yakalanacağını anlayınca bir iş yerinin lavabosuna girerek uyuşturucu maddeleri klozete dökmeye çalıştı. Klozetin sifonunun çalışmaması üzerine uyuşturucularla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde yürütülen çalışmalarda, M.R.C. isimli şüphelinin uyuşturucu madde satacağı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı sırada bir iş yerinin lavabosuna girerek yanında bulunan uyuşturucu maddeleri klozete döktü. Ancak klozetin sifonunun çalışmaması üzerine maddeler ekipler tarafından ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde 17 gram sentetik cannabinoid, 11,80 gram uyuşturucu emdirilmiş peçete ile 4,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 35 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.C., mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sakarya, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

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