Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Karasu ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 1 kilo 222 gram sentetik uyuşturucu ile 4,5 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 2 hassas terazi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.