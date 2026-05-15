Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Karasu ve Erenler ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada, 1 kilo 222 gram sentetik uyuşturucu ile 4,5 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 2 hassas terazi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
