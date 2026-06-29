Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

SAKARYA'da polisin düzenlediği operasyonda satışa hazır kokain, skunk ve sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada; Adapazarı ilçesinde E.Ç. (27) isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 9,95 gram kokain ele geçirildi. Ardından E.Ç.'nin, R.T. (38) ve S.T. (27) ile birlikte Adapazarı'nda kiraladıkları bir ofisi kullanarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin ikametleri ile kiraladıkları ofiste yapılan aramada; satışa hazır halde 13 parça halinde toplam 110,9 gram kokain, 17 parça halinde 41,44 gram skunk, 7 adet sentetik ecza (Lyrica), 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 500 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden S.T., ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. E.Ç. ile R.T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.