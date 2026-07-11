Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
11.07.2026 22:27
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Arifiye'de otobüsle gelen 2 şüpheli, 49,73 gram metamfetamin ile yakalanarak tutuklandı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde şehirler arası otobüsle otogara gelen 2 şüpheli, üzerlerinde ve çantalarında 49,73 gram metamfetamin ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, A.K. (40) ve A.B.'nin (32) İstanbul'a giderek uyuşturucu madde temin edecekleri bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin takibe aldığı şüpheliler, İstanbul'dan dönüşte Arifiye Otogarı'nda otobüsten indikleri sırada gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda, 3 parça halinde toplam 49,73 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve A.B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Arifiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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