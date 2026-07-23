Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
23.07.2026 18:50
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Hendek, Karasu ve Serdivan'da sokak satıcılarına operasyon yapıldı, 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek, Karasu ve Serdivan ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda, 300 gram kubar esrar, 112 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, iklimlendirme sistemi, uyuşturucu öğütme aparatı, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 395 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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