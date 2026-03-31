Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

SAKARYA'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet savcılığı koordinesinde Adapazarı, Karasu ve Sapanca ilçelerinde uyuşturucu satan sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 505 gram bonzai, satışa hazır 10 parça halinde toplam 50 gram esrar, 8 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 2 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 300 lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.