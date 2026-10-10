Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 2,83 gram ele geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 2,83 gram ele geçirildi

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, zanlıların üzerinde ve bir adreste yapılan aramada 3 parça halinde 2,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, Adapazarı ilçesinde H.Y'nin (25) 2 kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti.

Ekiplerce şahısların üstlerinde ve bir adreste yapılan aramada 3 parça halinde 2,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı.

Kaynak: AA
Sakarya Cumhuriyet BaşsavcılığıNarkotik SuçlarAdapazarıGüvenlik3. SayfaSakaryaGüncelSon Dakika

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