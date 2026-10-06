Sakarya\'da uyuşturucu operasyonunda 25,68 gram ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 25,68 gram ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda İstanbul'dan uyuşturucu getireceği belirlenen araç, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişinde durduruldu ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üstünde ve araçta 25,68 gram sentetik uyuşturucu bulundu, zanlılar tutuklandı.
Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.
Ekiplerce, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişinde durdurulan araçtaki E.Ö. (23) ve M.K. (31) gözaltına alındı.
Zanlıların üstlerinde ve araçta yapılan aramalarda, 25,68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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