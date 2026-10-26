Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 527 gram ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 527 gram ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı

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Sakarya\'da uyuşturucu operasyonunda 527 gram ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı
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Sakarya'da Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 527 gram sentetik uyuşturucu, 149 sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da 2 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürüttü.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, narkotik detektör köpeğiyle adreslerde yapılan aramada 527 gram sentetik uyuşturucu madde, 149 sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan E.G. (24), A.Y. (26) ve H.T. (48), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
AdapazarıSerdivan3. SayfaSakaryaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 527 gram ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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