Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 10 Bin Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 10 Bin Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10-14 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu, silah, mühimmat, çalıntı araçlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 21 kişi tutuklandı.

14.06.2024 19:41
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Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu bir ortamda geçirmeleri için 10-14 Haziran'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda, uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişek, bıçak, cep telefonu, sim kart, bilgisayar, çalıntı otomobil ve motosiklet ile 10 bin lira ele geçirildi.

Ayrıca aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 263 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 10 Bin Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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