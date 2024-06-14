Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 10 Bin Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

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Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu bir ortamda geçirmeleri için 10-14 Haziran'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda, uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, fişek, bıçak, cep telefonu, sim kart, bilgisayar, çalıntı otomobil ve motosiklet ile 10 bin lira ele geçirildi.

Ayrıca aranan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan 263 şüpheliden 21'i tutuklandı.