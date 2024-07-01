Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 8 Şüpheli Tutuklandı

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Sakarya'da geçen ay jandarmanın düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 109 şüpheliden 8'i cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesi için haziran ayında 95 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 2 kilo 289 gram uyuşturucu, 95 uyuşturucu hap, 171 kök kenevir bitkisi, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 hassas terazi, 55 kilo tütün, 700 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 elektronik sigara, tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 çanak, çömlek ve obje, çeşitli cins ve çapta 12 silah ve 223 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 109 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede geçmiş dönemlere kıyasla daha fazla başarı elde edildiği rakamlarla paylaşıldı.

Buna göre, 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde düzenlenen 236 operasyonda 15 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, işlem yapılan 307 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 333 operasyonda 19,8 kilo uyuşturucu yakalanırken, 449 şüpheliden 36'sı cezaevine gönderildi.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise 1023 operasyonda 55,5 kilo uyuşturucu bulundu, 1165 şüpheliden 47'si tutuklandı, 26'sına adli kontrol hükümleri uygulandı.