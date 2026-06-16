Sakarya'da Yangında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Yangında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Sakarya\'da Yangında Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
16.06.2026 00:41
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Adapazarı'nda çıkan yangında mahsur kalan Huriye C., komşuları tarafından kurtarıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında mahsur kalan Huriye C. Komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Karadere Mahallesi Çınarlık mevkiinde Bayram C.'ye ait iki katlı evde çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada alevler arasında mahsur kaldığı anlaşılan Huriye C., komşuları tarafından kurtarıldı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Huriye C.'ye olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kurtarma, 3. Sayfa, Sakarya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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