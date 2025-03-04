Sakarya'da Yeşil Hilal ile Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Artırılıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Yeşil Hilal ile Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Artırılıyor

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Sakarya'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında trafik lambalarına yapıştırılan yeşil hilal logosu ile bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi. Yerel halkın yoğun geçiş yaptığı bölgelerde gerçekleştirilen bu uygulama ile vatandaşlarda sağlıklı yaşam bilinci artırılmaya çalışılıyor.

04.03.2025 12:59  Güncelleme: 13:13
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Bağımlılıkla mücadelede yeşil hilal farkındalığı görenlerin dikkatini çekiyor

SAKARYA - Sakarya'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası çerçevesinde şehirdeki trafik lambalarına yapıştırılan yeşil hilal logosuyla bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.

Sakarya Yeşilay Şubesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen çalışma çerçevesinde 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlerinde şehirde trafik yoğunluğunun olduğu trafik lambalarına yeşil hilal logosu yapıştırıldı. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatini çeken bu uygulamada bağımlılıkla mücadele farkındalığı oluşturmak hedeflendi. Farkındalık çalışmasının anlamlı olduğunu belirten Kemal Özüm, "Yeşilay haftasında çok güzel bir etkinlik olmuş. Bende ışıklardan karşıya geçerken yeni fark ettim. Yani güzel bir uyarı olmuş. Herkesin sigara, alkolü bırakmasını ve sağlıklı bir hayat yaşamasını temenni ederim. İnsanlar hem maddi açıdan hem manevi açıdan kendilerine iyilik yapsınlar. Bence çok faydalı bir çalışma olmuş. Birçok kişi trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçiyor. İnsanlar yeşil ışık yanığında bu durumu fark edip ciddiye alacaklardır" dedi.

"Hayatta kalmak ve kaliteli bir yaşam demektir"

Trafik lambalarındaki yeşil hilal hakkında konuşan Selim Efe Günay, "Bu durumu bende fark ettim. İlk trafik lambalarında Yeşilay sembollerini görünce hayrete düştüm. Trafikte yeşilde geçmek hayatta kalmak ve kaliteli bir yaşam demektir. Yeşilay'ında kendisi zaten sağlık demek olduğu için bence gayet yerinde bir çalışma olmuş. Yeşilay kendi başına çok iyi bir kuruluş. İnsanları bağımlılıklardan kurtarmak çok önemli. Yeşilay'ın böyle bir farkındalık oluşturup insanlara kendini tanıtması bence çok güzel bir şey. İnsanlar bu durumu görüp kendi üzerine alınacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Yeşil Hilal ile Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Artırılıyor - Son Dakika

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