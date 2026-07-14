Sakarya'dan 15 Temmuz mesajları - Son Dakika
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Sakarya'dan 15 Temmuz mesajları

14.07.2026 15:43
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Sakarya'da protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Sakarya'da protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 15 Temmuz'un devletin varlığı, milletin birliği ve milli iradeyi hedef alan hain darbe girişimini, milletin cesareti ve kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini belirtti.

Sarıbıyık, meydanlara çıkan vatandaşların vatana, bayrağa ve geleceğe canı pahasına sahip çıkarak iradenin sahibinin millet olduğunu aktararak, zaferin bu irade etrafında kenetlenenlerin ortak eseri olduğunu bütün dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Serdivan Belediye Başkanı Çelik

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de 15 Temmuz'un milletin bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktığı mücadelenin tüm dünyaya gösterildiği dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Ortaya çıkan dayanışma ruhunun yarınlara olan inancı canlı tutacağını vurgulayan Çelik, milli iradeye yönelen her türlü tehdide karşı dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sakarya Barosu Başkanı Adıyaman

Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman ise demokratik anayasal düzeni ve hukuk devletini hedef alan darbe teşebbüsünün milletin ortak iradesiyle bertaraf edildiğini kaydetti.

Her koşulda hukukun üstünlüğüne ve demokratik meşruiyete bağlılığın geçmişten çıkarılması gereken bir ders olduğunu ifade eden Adıyaman, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak uğruna şehit olanları rahmetle, gazileri de minnet ve saygıyla andığını anlattı.

Demokrat Parti İl Başkanı Adalet

Demokrat Parti Sakarya İl Başkanı Zafer Adalet de millete karşı en büyük sorumluluklardan birisinin yalnızca 15 Temmuz'u anmak değil, o gün yaşananlardan ders çıkarmak olduğunu ifade etti.

Adalet, devletin tek ölçüsünün hukuk, tek gücünün ise millet olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'dan 15 Temmuz mesajları - Son Dakika

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