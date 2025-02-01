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Sakarya\'dan kısa kısa

Suriye'nin İdlib şehrinde 3 Şubat 2020'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kabri başında anıldı.

01.02.2025 18:17
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Suriye'nin İdlib şehrinde 3 Şubat 2020'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kabri başında anıldı.

Demir için Bacı Mahallesinde'ndeki mezarlıkta düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ardından Pınarlı Bacı Merkez Camisi'nde Demir ve şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, cemaate ikramda bulunuldu.

Anma programına Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, Garnizon Komutanı Can Demir, Belediye Başkanı Fatih Akın, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Burak Çelik, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Ferizli'de ziyaretlerde bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ferizli'de bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Alemdar, beraberinde Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, MHP Ferizli İlçe Başkanı Veysel Dikbaş ile ilçede esnafı ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Alemdar, burada partililerle görüşerek konuşma yaptı.

Ferizli Belediyesini de ziyaret eden Alemdar, burada Belediye Başkanı Ata ile görüştü.

Ata, ziyaretlerinden dolayı Alemdar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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