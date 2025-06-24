Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ta, 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Sakaryalı 5 sporcu derece aldı.
Federasyon tarafından, 16-22 Haziran'da Sivas'ta gerçekleştirilen şampiyonada, Sakarya Gençlikspor'dan güreş antrenörü Ömer Toy'un çalıştırdığı sporculardan Abdullah Kul, 44 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.
Diğer sporcular Mehmet Ali Arsin 41 kiloda Türkiye ikinciliği, aynı kategoride Alpaslan Tunca Türkiye üçüncülüğü elde ederken, 57 kiloda Noyan Köse, 30 kiloda ise Yusuf Ziya Çelikkol beşincilik kazandı. ?????
Son Dakika › Güncel › Sakarya'dan Minikler Şampiyonası Başarıları - Son Dakika
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