Sakarya Gaz Sahası\'nda Yaralı Tahliye

ZONGULDAK açıklarında Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapan Yıldırım sondaj gemisinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Zonguldak açıklarında Sakarya Gaz Sahası'nda görevli Yıldırım sondaj gemisinde, bir çalışan yaralandı. Sağlık ekiplerine haber verildi, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri bölgeye sevk edildi. Helikoptere alınan yaralı, karada sağlıkçılara teslim edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, kurtarma görüntülerini sanal medya hesabında paylaşarak, "Zonguldak açıklarında Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Yıldırım sondaj gemisinde yaralanan bir vatandaşımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Denizde can güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan tüm Sahil Güvenlik personelimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.