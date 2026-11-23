Sakarya Karasu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde Doğu Karadeniz Caddesi'nde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde seyir halinde olan T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobil, Selanik Caddesi'nden yola çıkmakta olan Zeynep Asan (30) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından motosiklet ve sürücüsü yola düşerken, otomobil ise metrelerce ilerledikten sonra kaldırıma çıkarak durdu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Zeynep Asan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Asan'ın cenazesi incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü T.Y. ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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