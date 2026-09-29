Sakarya Karasu\'da taşan derede mahsur kalan 4 kişi botlarla kurtarıldı

Sakarya Karasu'da taşan derede mahsur kalan 4 kişi botlarla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nden geçen derenin taşması sonucu 4 kişi mahsur kaldı. Yoğun akıntıya rağmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri botlarla kurtardığı kişileri güvenli bölgeye götürdü, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi içinden geçen derenin taşması sonucu mahallede 4 kişi farklı noktalarda mahsur kaldı. Yoğun akıntıya rağmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri botlarla mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılanlar güvenli bölgeye götürülürken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya),
Kaynak: DHA
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