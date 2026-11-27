Sakarya'nın Kocaali ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş 60 kilogram tavuk etine el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gıda denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kocaali Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, gıda satış yeri olarak faaliyet gösteren bir işletmede denetim gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Tüketime sunulmak üzere bulundurulan son tüketim tarihi geçmiş et ürünleri tespit edilerek el konulmuş ve ilgili işletme hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında idari işlem başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerimiz il genelinde kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.