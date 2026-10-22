Sakarya Kocaali'de kamyonun damperi üst geçide takıldı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Sakarya Kocaali'de kamyonun damperi üst geçide takıldı, 2 kişi ağır yaralandı

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Caferiye Mahallesi'nde damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı, kopan damper üst geçide takıldı. Kazada kamyondaki 2 kişi ağır yaralandı; kamyon 150 metre ileride durabildi ve yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde açık kalan damperi üst geçide çarparak kopan kamyondaki 2 kişi ağır yaralandı.

Caferiye Mahallesi'nde K.S. idaresindeki 06 FJR 843 plakalı kamyon, taşıdığı toprağı boşalttıktan sonra damperi açık halde hareket etti.

Güzergahtaki bir üst geçide çarparak kamyondan kopan damper üst geçide takılı kaldı.

Kamyonun 150 metre ileride durabildiği kazada sürücü K.S. ile yanındaki H.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıOtomobilKocaaliSakaryaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Kocaali'de kamyonun damperi üst geçide takıldı, 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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