Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği 1. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği 1. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği 1. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği'nin 1. Olağan Kongresi, Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri Botanik Park'ta gerçekleştirildi. Kongrede, derneğin kurucu başkanı Erol Ulu, dernek başkanlığına seçildi ve aynı zamanda Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu basından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini sürdürmeye devam ediyor.

27.02.2024 09:31  Güncelleme: 09:32
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Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri Botanik Park'ta düzenlenen kongrede, divan başkanlığını Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yurt Dışı Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zülfettin Hacıoğlu yaptı.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Hacıoğlu, derneğe çalışmalarında her zaman destek olacaklarını kaydetti.

Tek listeyle yapılan seçimde dernek başkanlığına kurucu başkan Erol Ulu getirildi.

Ulu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu basından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini de sürdürüyor.???

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği 1. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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