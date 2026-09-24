Sakarya merkezli 4 ilde 21 eylem planlayan suç örgütünün 3 üyesi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya merkezli 4 ilde 21 eylem planlayan suç örgütünün 3 üyesi tutuklandı

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Sakarya merkezli 4 ilde 21 eylem planlayan suç örgütünün 3 üyesi tutuklandı
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Sakarya merkezli 4 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonda, 5 ilde 21 vatandaşa yönelik silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planlayan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin yakalanmasıyla planlanan eylemler gerçekleştirilmeden önlendi.

SAKARYA merkezli 4 ilde polis tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle 21 ayrı silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. 14, 18 ve 21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul, Kütahya ve Tekirdağ'da çalışma yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, kod isimlerle bilinen şüphelilerin gerçek kimlikleri tespit edildi. Operasyonlarda M.K.P., İ.P. ve K.T. yakalandı.

SORUMLU DÜZEYDE HAREKET ETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin çalışmasında M.K.P.'nin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde hareket ettiği belirlendi. M.K.P.'nin iş insanları ve esnaf ile örgütün eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla araç temin etmek istemeyen vatandaşları, ayrıca örgüt mensuplarının gizlenmesine imkan sağlamayan işletme sahiplerini tehdit ettiği öne sürüldü.

Şüphelinin, örgütsel faaliyetler kapsamında tehdit, yaralama, araç kundaklama ve iş yeri kurşunlama gibi eylem yöntemlerini kullandığı tespit edildi.

21 EYLEM PLANLADIKLARI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının 5 ayrı ilde 21 vatandaşa yönelik silahlı, el bombalı ve molotoflu eylem planladıkları belirlendi. Söz konusu eylemlerin İ.P. ve K.T. tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı tespit edildi. Polis ekipleri, planlanan eylemler gerçekleştirilmeden şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya merkezli 4 ilde 21 eylem planlayan suç örgütünün 3 üyesi tutuklandı - Son Dakika
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