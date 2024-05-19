Sakarya Nehri'nde boğulan genç kızın cenazesi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sakarya Nehri'nde boğulan genç kızın cenazesi hastaneye kaldırıldı

Sakarya Nehri\'nde boğulan genç kızın cenazesi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ailesiyle piknik yapmak için nehir kenarına giden 19 yaşındaki genç kız, ayağının kayması sonucu nehire düştü. Yakınları ve çevredekilerin uzun uğraşları sonucu kıyıya çıkarılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.05.2024 19:45
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde nehre düşen 19 yaşındaki genç kız boğuldu.

Ailesiyle piknik yapmak için Dereköy Mahallesi'ne giden Rümeysa Seyisoğlu (19), ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek Sakarya Nehri'ne düştü.

Durumu fark eden aile yakınları ile çevredekiler, genç kızı uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seyisoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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