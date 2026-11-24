Sakarya Pamukova'da yolda gezen bozayı, kurt ve domuzlar fotokapanla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar bozayı, kurt ve domuzları kayda aldı. İlçede hayvancılık yapan bir kişinin yaban hayatını görüntülemek için kurduğu fotokapanlarda hayvanların ormanlık alandan çıkıp yolda gezindiği görülüyor.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, bozayı, kurt ve domuzları kayda aldı.
İlçede hayvancılık yapan bir kişi, yaban hayatının çeşitliliğini görüntülemek için ormanlık alanlardaki çeşitli noktalara fotokapanlar kurdu.
Bölgede görülen bozayı, kurt ve domuzlar fotokapanla kaydedildi.
Kayıtlarda, hayvanların ormanlık alandan çıkmaları ve yolda gezinmeleri yer alıyor.
Kaynak: AA
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