Sakarya Sapanca'da ormana kestane toplamaya giden Durmuş Duran (66) ölü bulundu - Son Dakika
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Sakarya Sapanca'da ormana kestane toplamaya giden Durmuş Duran (66) ölü bulundu

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Sakarya Sapanca\'da ormana kestane toplamaya giden Durmuş Duran (66) ölü bulundu
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kestane toplamak için ormana giren Durmuş Duran'ın (66) cansız bedeni bulundu. Eğimli araziden AFAD ekiplerince alınan Duran'ın cenazesi Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna götürülürken jandarma soruşturma başlattı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesine kestane toplamak için ormana giden Durmuş Duran'ın (66) cansız bedeni bulundu.

Erenler ilçesinden sabah saatlerinde kestane toplamak için Sapanca ilçesinin Muradiye Mahallesi'ne giden Durmuş Duran, yanındaki iki kardeşini araçta bırakıp Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormana girdi. Kardeşleri, bir süre sonra Duran'a ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ormanda yapılan aramada Duran'ın cansız bedeni bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Durmuş Duran'ın cenazesi, eğimli arazide AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı. Duran'ın cenazesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sakarya Sapanca'da ormana kestane toplamaya giden Durmuş Duran (66) ölü bulundu - Son Dakika
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