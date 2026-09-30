Sakarya Serdivan'da 5 ölü komşu kavgası davasında 4 sanığa 3'er kez müebbet verildi - Son Dakika
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Sakarya Serdivan'da 5 ölü komşu kavgası davasında 4 sanığa 3'er kez müebbet verildi

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Sakarya Serdivan'daki 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında mahkeme, 4 sanığı kasten öldürme suçundan 3'er kez müebbet ve toplamda 27'şer yıl hapse çarptırdı. Altı sanığın tutukluluğunun devamına karar verilirken bazı tutuksuz sanıklar beraat etti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde geçen yıl 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıklar nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer ve Samet Y'yi "kasten öldürme" suçundan 3'er kez müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplamda 27'şer yıl hapis ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 3'er yıl hapis ve 75 bin adli para cezasına çarptırdı.

Olay tarihinde yaşı küçük tutuklu Tolga Y'ye "kasten öldürme" suçundan 3 kez 14 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplamda 17 yıl 12 ay ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıl hapis ve 50 bin adli para cezası veren heyet, sanık Nesrin Ö'yü "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, olay tarihinde yaşı küçük tutuklu Fikri Uğur U'yu "kasten öldürme" suçundan 2 kez 14 yıl hapis, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplamda 29 yıl 20 ay ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 3 yıl hapis cezası ve 50 bin adli para cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Galip Ö. ile Taner, Selim, Bayram, Bahri Taner, Ferhat ve Burak Y. ile yaşı küçük A.E.Y, ve F.K.'nin üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmeden heyet, 6 sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

Süreç

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta 6 Nisan 2025'te komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö. ile V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyordu.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için ise 2'şer kez 10 yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

10 sanığın da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi isteniyordu.

Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan ve o dönemde yaşı küçük olan Tolga ve Burak Y. ile Fikri Uğur U, A.E.Y, ve F.K'nin dosyası, bu dosyayla birleştirilmişti.

Sanıklar Galip Ö. ile Taner, Selim, Bayram, Bahri Taner, Ferhat ve yaşı küçük B.Y. ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Serdivan'da 5 ölü komşu kavgası davasında 4 sanığa 3'er kez müebbet verildi - Son Dakika
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