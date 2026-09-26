Sakarya Serdivan'da restoranı saran yangın 15 araç ve 27 personelle söndürüldü - Son Dakika
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Sakarya Serdivan'da restoranı saran yangın 15 araç ve 27 personelle söndürüldü

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Sakarya Serdivan\'da restoranı saran yangın 15 araç ve 27 personelle söndürüldü
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin 15 araç ve 27 personelle müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin restoranın tamamını sardığı yangında hasar oluştu, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Sakarya'da restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede restoranın tamamını sardı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye yangına 15 araç ve 27 personelle müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Serdivan'da restoranı saran yangın 15 araç ve 27 personelle söndürüldü - Son Dakika
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