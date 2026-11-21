Sakarya Taraklı'da otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Taraklı-Göynük kara yolunda otomobil ile plakasız motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Taraklı- Göynük kara yolunda S.A. idaresindeki 54 KG 350 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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