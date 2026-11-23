Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, öğretmenlik mesleğinin, ilmi, irfanı ve insan yetiştirmeyi esas alan köklü medeniyetin en değerli mirası olduğunu belirtti.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır." sözünün, öğretmenlerin değerini açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Doğan, bilgili, erdemli, yetkin ve değerlerine bağlı nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin vazgeçilmez bir role sahip olduğunu vurguladı.

Doğan, öğretmenin asıl eserinin, yetiştirdiği insanın şahsiyetinde ve hayatına yön verdiği gönüllerde saklı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitimde yöntemler değişecek, imkanlar gelişecek fakat bir öğretmenin öğrencisinin hayatına dokunan izi hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin müreffeh yarınları için emek veren, fedakarlıklarıyla geleceğimizi aydınlatan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Ebediyete intikal eden ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Şehrimizin ve yurdumuzun dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerimize, ömrünü eğitime vakfetmiş emekli öğretmenlerimize, tüm hemşerilerime ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."