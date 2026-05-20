Sakarya ve Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

SAKARYA ve Kocaeli'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin Kocaeli ile Sakarya'nın Erenler ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 5 mermi, 2 bin 300 içimlik 3 adet 12X16 cm boyutlarında uyuşturucu emdirilmiş peçete, 8 parça halinde toplam 698 gram metamfetamin, 68 gram esrar, 0,10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 14 gram likit ghb maddesi, 19 ecstasy hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 128 bin 935 TL, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullandıkları not defteri ele geçirildi. Olayla ilgili U.T. (35) ve D.G. (27), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten narkotik ekipleri tarafından, bu şüphelilerle birlikte uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen N.A.M. (51), S.Y. (27) ve K.Y.Y. (25) de Kocaeli'de kiraladıkları adreste gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 81,49 gram metamfetamin, 40 ecstasy hap, 1 hassas terazi, 139 uyuşturucu sarımında kullanılan kilitli poşet, 19 kutu uyuşturucu yapımında kullanılan buzdolabı poşeti, 106 uyuşturucu paketlemede parmak izi çıkmaması amacıyla kullanılan eldiven, 290 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan ambalaj lastiği ile uyuşturucu yapımında kullanılan 2 şırınga, 1 kaşık, 1 adet silikon ve 1 plastik saklama kabı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen toplam 5 şüpheli, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.