Sakarya'ya yeni modern hizmet binası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'ya yeni modern hizmet binası

Sakarya\'ya yeni modern hizmet binası
22.05.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeni hizmet binasının detaylarını ve görsellerini paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yeni hizmet binasının detaylarını ve görsellerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alemdar, yapım ihalesinin 30 Haziran Salı günü gerçekleştirileceğini belirterek, projenin görsellerini ve detaylarını kamuoyuna duyurdu.

Aziz Duran Parkı yanında, yaşam kampüsü yapılması planlanan Bilim Merkezi ile Şehir Kütüphanesi'nin yanındaki 39 bin metrekarelik arazide yeni modern hizmet binası inşa edilecek.

Mimari detaylara göre proje 5 bin 400 metrekare taban alanına sahip olacak ve zemin katta vatandaşa doğrudan hizmet verecek birimler yer alacak.

Öte yandan projede 400 metrekare yeni meclis salonu, 21 hizmet birimi, arşiv ile malzeme depoları, toplantı odaları, açık ve kapalı ofisler, seyir terasları, çok amaçlı salonlar ve 450 araçlık otopark yer alacak.

Hizmet binası, Büyükşehir arasında imzalanan protokol kapsamında TOKİ tarafından inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerini yer verilen Alemdar, tek bir merkezden 1 milyon 100 bin vatandaşa hizmet üreteceklerini kaydetti.

Farklı kampüsler halinde olan Büyükşehir hizmetlerini tek merkezde toplayarak daha faydalı, üretken çalışma sistemini devreye aldıklarını belirten Alemdar, "Şehrimizin hizmet kalitesini artıracak ve merkezi konumunda yer alacak olan hizmet binamız, Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü olacak alanda Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin hemen yanında yer alacak. Müjdeyi ise bugün hemşehrilerimize vermek istiyoruz. Projemizin yapım ihalesi 30 Haziran'da gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

Alemdar, tarihi adım olacak yeni hizmet binasının Sakarya'ya hayırlı olmasını temenni eden ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Projeyi gündemimize aldığımız günden bu yana desteğini bir gün olsun eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize, Cumhur İttifakı İl başkanlarımıza destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Birlikte şehrimize yeni eserler kazandırmaya, Sakarya'mızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'ya yeni modern hizmet binası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:49:11. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'ya yeni modern hizmet binası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.