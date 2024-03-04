Sakiler en güzel şarkılarını Osmangazi Meydanı'nda söyledi
On binler Osmangazi Meydanı'nda buluşmaya devam ediyor
BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Osmangazi Meydanı konserlerinin son konuğu Sakiler oldu. On binlerce Bursalı Sakiler konseriyle doyasıya eğlendi.
Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Osmangazi Meydanı, resmi açılış öncesinde tanıtım etkinlikleri ile Bursalıları ağırlamaya devam ediyor. 37 dönümlük alanda 20 bin metrekaresi meydan olarak inşa edilen, 2000 araçlık yer altı otoparkı ve sosyal alanlarıyla ön plana çıkan Osmangazi Meydanı, düzenlenen konserlerle Bursalıları buluşturmaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Sefo konseriyle başlayan etkinlikler, Bilal Sonsen ve Sinan Akçıl Konseriyle devam etti. Osmangazi Meydanı'nın son konuğu ise son dönemde popüler şarkılarıyla adından söz ettiren Sakiler Grubu oldu. Özgün yorumlarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Sakiler Gurubu Osmangazi Meydanı'nda on binlerce kişiye en sevilen şarkılarını seslendirdi. Grup Osmangazi Meydanı'nda Sürgün Aşkımız, Dünyadan Uzak, Adımız Ayyaş ve Canıma Minnet gibi sevilen eserlerini Bursalılar için söyledi.
Osmangazi Meydanı'nın Bursa'ya çok yakıştığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "37 dönümlük alanda 20 bin metrekaresi meydan olarak inşa edilen, 2000 araçlık yer altı otoparkı ve sosyal alanlarıyla ön plana çıkan Osmangazi Meydanı, Bursalıların yeni buluşma noktası olacak. Bursa'ya vizyon eserler kazandırdık. Bundan sonrada kazandırmaya devam edeceğiz. Meydanımız hayırlı olsun, bugün Sakiler Grubunu bu meydanda ağırlıyoruz. Meydanda büyük coşku var, herkes çok mutlu Bursalıları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Konser etkinliklerimiz haftaya Semicenk konseriyle devam edecek. Tüm Bursa'yı Osmangazi Meydanı'na bekliyoruz" dedi.
Başkan Dündar, günün anısına Sakiler Grubu üyelerine Osmangazi Biblosu hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Sakiler, Osmangazi Meydanı'nda Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika
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