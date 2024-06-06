Saksının altına sıkışan 'Boncuk' için seferber oldular - Son Dakika
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Saksının altına sıkışan 'Boncuk' için seferber oldular

Batman'da bir işyeri önündeki büyük çiçek saksılarının altına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralı olarak çıkartılan kedi, tedavisi için Belediye Veteriner ekiplerine teslim edildi.

06.06.2024 09:34
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Saksının altına sıkışan "Boncuk" için seferber oldular

BATMAN - Batman'da bir işyeri önündeki büyük çiçek saksılarının altına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kent merkezinde Kültür Mahallesi'ndeki bir kafenin maskotu haline gelen yavru kedi "Boncuk", yoldan geçenlerle oyun oynarken kendisini sevmeye çalışan çocuklardan kaçtı.

Maskotu olduğu kafeye doğru kaçan Boncuk, kafe önündeki onlarca kilo ağırlığındaki borudan yapılmış dev saksının altına girdi. Burada sıkışan kedi miyavlayarak yardım istemeye başladı.

Saksı altından sürekli kedi sesi geldiğini duyan kafe işletmecileri ve vatandaşlar kediyi kurtarmak için harekete geçti. Vatandaşlar, kediyi çıkartamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu için çalışma başlattı. Levye ve kazmalarla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kedi kurtarıldı.

Yaralı olarak çıkartılan kedi, tedavisi için Belediye Veteriner ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Saksının altına sıkışan 'Boncuk' için seferber oldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saksının altına sıkışan 'Boncuk' için seferber oldular - Son Dakika
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