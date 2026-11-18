İSTANBUL'da etkili olan lodos nedeniyle Üsküdar Salacak Sahili'nde dalgalar metrelerce yüksekliğie çıktı. Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyenler zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini artıran lodos etkili olmaya devam ediyort. Üsküdar Sahili'nden etkili olan lodos fırtınası nedeniyle deniz kenarında bulunanlar ıslandı. Dalgaların metrelerce yükseldiği lodos fırtınası sırasında fotoğraf çektirmek isteyenler deniz suyunın lodosla rıhtıma vurması sonucu ıslandı. Bazı kişiler dalgalara rağmen fotoğraf çekmeye devam ederken, bazıları ise ıslanmamak için rıhtımdan uzaklaştı. Dalgaların sahile vurarak, deniz kıyısında bulunanları ıslatıtğı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.