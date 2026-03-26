Irak'ın Salahaddin kentinde bulunan Haşdi Şabi karargahının hedef alındığı bildirildi.
Salahaddin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente bağlı Amirli ilçesinin yakınlarında konuşlu Haşdi Şabi'nin 63'üncü Tugay karargahına hava saldırı düzenlendi.
Saldırıda can kaybının yaşanmadığının belirtildiği açıklamada, saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika › Güncel › Salahaddin'de Haşdi Şabi Karargahına Hava Saldırısı - Son Dakika
