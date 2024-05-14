Salda Gölü yakınındaki bilim merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınında ahşap malzemeden inşaatı devam eden bilim merkezinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Beyaz Adalar mevkisindeki Salda Bilim Merkezi'nde küçük çaplı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yangın sonucu ahşap ünitelerin birinde küçük çaplı hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi jandarma ekibince araştırılıyor.
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