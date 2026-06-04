Salda Gölü'nde Bilim Günleri Başladı - Son Dakika
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Salda Gölü'nde Bilim Günleri Başladı

04.06.2026 19:47
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Salda Gölü'nde düzenlenen 'Bilim Günleri' etkinliği, Mars benzeri yapısını ön plana çıkarıyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde "Bilim Günleri" başladı.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen "Salda Bilim Günleri" etkinliği, Mars gezegenindeki Jezero Krateri'ne benzerliğiyle tanınan ve Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Mirası Listesi'nde yer alan Salda Gölü çevresinde düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve katılımcılar çeşitli deneyler ve uygulamalı etkinliklere katılma fırsatı buldu.

"Salda'dan Mars'a Yaşamın İzini Sürmek" çalıştayının açılışı Valilik tarafından hazırlanan Salda Gölü tanıtım videosuyla başladı.

Çalıştayda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, ekolojik çeşitliliğiyle, endemik bitki türleriyle, uzaya dair verdiği ipuçlarıyla Salda Gölü'nün çok kıymetli bir alan olduğunu söyledi.

Salda'nın 2019'dan bu yana özel bir koruma alanına sahip olduğunu belirten Bilgihan, "Salda'yı daha çok bilimle, sporda, yaşamın çevre izlerinde ve uzayın derinliklerinde konuşmamız lazım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çalışmalarıyla Salda'da bir bilim merkezi oluşturuldu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz tarafından kurulmuş oldu. Bu bilim merkezinin çalışmaları önümüzdeki süreçte çok daha düzenli, etkili, kapsamlı hale gelecek." dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Salda'nın bilim turizmiyle ön plana çıkmasının bu önemli yere yapılabilecek en büyük katkı olduğunu vurguladı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, Salda'daki deneyimlerin, Mars'taki Jezero Krater Gölü'nü anlamada rehberlik edebilir algısı nedeniyle bilim adamlarının ilgisinin buraya yöneldiğini hatırlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, Salda'nın uzun bir dönem daha bilimsel camianın merkezinde olacağını ifade etti.

Mars ile ilgili yapılan yeni çalışmaların ve elde edilen yeni bulguların Salda'nın farklı bölgelerinin benzer alanlar oluşturabileceğini gösterdiğini anlatan Balcı, "Bu yapılan çalışmaların özellikle yeni nesile bilime olan yaklaşımlarını değiştirmek, bilimsel anlamda nitelikli bir topluluk oluşturmak adına. Salda'da yaptığımız çalışmalar toplumsal sonuçlara da ulaştı. Bilimsel çalışmalar sonucunda da Salda uluslararası Jeolojik Miras Listesi'ne Mars benzerliğiyle giren tek göl oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çalıştayda, Balcı, Kaliforniya Üniversitesi-Riverside Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nde Biyojeokimya alanında çalışan ve UCR Alternatif Dünya Astrobiyoloji Merkezi'nin Direktörü Prof. Dr. Timothy Lyons, Dr. Christopher Tino ile Prof. Dr. Ayşen Davraz bilimsel sunumlarını gerçekleştirdi.

Salda Bilim Günleri, çalıştay, gökyüzü gözlemi ve çeşitli etkinliklerle 6 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salda Gölü'nde Bilim Günleri Başladı - Son Dakika

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