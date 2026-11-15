Salda Gölü'nü Mars'la buluşturan belgesel Boğaziçi Film Festivali'nde izlendi

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı " Salda: Kızıl Gezegene Açılan Köprü" belgeseli, 14. Boğaziçi Film Festivali kapsamında izleyicilerle buluştu.

Grand Pera'da gerçekleştirilen lansmanda yönetmenliğini ve yapımcılığını Atakan Kerküklü'nün üstlendiği belgeselin yapım süreci ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye ve ABD'den bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanan belgeselde Burdur'daki Salda Gölü'nün jeolojik, ekolojik ve biyolojik özellikleri ile Mars araştırmaları arasındaki ilişki ele alınıyor.

AA Productions'ın imzasını taşıyan yapımda Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri arasındaki bilimsel benzerliklere, NASA uzmanlarının değerlendirmelerine ve bilimsel araştırmalara yer veriliyor. Belgesel, gölün bilimsel araştırmalar açısından taşıdığı önemin yanı sıra özgün doğal yapısının korunması gerektiğine de dikkati çekiyor.

"Salda'yı 360 derece anlatmaya çalıştık"

Belgeselin yönetmeni ve yapımcısı Atakan Kerküklü, yapımın ortaya çıkış sürecinin 4-5 yıla yayıldığını belirterek, "Salda Gölü'nde yaklaşık 1-2 yıl boyunca çalışmalar yürüten abim Alperen Kerküklü, aslında bu filmin fikir babası. Kendisi bizi yaklaşık 6-7 yıl önce Salda Gölü'ne davet etmişti. İlk kez oraya gittiğimizde gölü yakından inceledik ve çok büyük bir öneme sahip olduğunu gördük ancak değerli Türk bilim insanlarının bu hikayesinin dünyaya daha iyi anlatılması gerekiyordu." dedi.

Projenin hayata geçirilmesi için uzun süre çalıştıklarını dile getiren Kerküklü, bilim insanlarıyla iletişime geçtiklerini ve çekimleri farklı dönemlerde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kerküklü, çekimlerin yaklaşık iki yıl sürdüğünü ifade ederek, "Salda'yı 360 derece anlatmaya çalıştık. Bitki örtüsünden su altına, mikrobiyal yaşamdan gölün farklı özelliklerine kadar birçok konuyu ele aldık. Bunun dışında NASA boyutu da vardı. Onlarla iletişime geçmek yaklaşık 6 aylık bir süreçti. Mailleştik, ikna ettik, görüştük ve çekim izinleri aldık." diye konuştu.

NASA'nın Salda Gölü'ne verdiği öneme değinen Kerküklü, çekim ekibinin zorlu koşullarda çalıştığını dile getirerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

"Orayı özel kılan ekosistemi"

Belgeselin görüntü yönetmeni Güray Ervin, çekim sürecinde Salda Gölü'nün farklı özelliklerini tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Ervin, göl kenarında ilk önce keşif yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kumu ve suyunun rengiyle bir göl var. Sadece gördüklerimizden ibaret bir göl mü var? Suyun altında farklı yapılar, çevresinde de üstünkörü baktığımızda bir doğa bitki örtüsü görüyoruz ama hocalarımızla da bakma imkanı bulduk. Biz, bir taşa baktığımızda taş, bir bitkiye baktığımızda bitki görüyoruz. Hocalarımız ise ellerine aldıkları örneklerde bizim göremediğimiz şeyleri görüyorlar. Biz de onların yanında dura dura göle onlar gibi bakmaya başladık."

Çekim koşullarının zaman zaman zorlayıcı olduğunu belirten Ervin, sıcaklık ve rüzgarın ekipman kullanımını güçleştirdiğini, ses kayıtlarında da çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını anlattı.

Belgeselde jeolog olarak görev alan Doç. Dr. Ezher Tagliasacchi de yapımın bilimsel çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Salda Gölü'ne ilişkin daha önce uluslararası katılımlı bilimsel çalıştay düzenlediklerini anlatan Tagliasacchi, bu çalışmanın ardından belgesel projesinin gündeme geldiğini ifade etti.

Ezher Tagliasacchi, Salda'yı farklı gördüklerinin altını çizerek, "Salda'nın turkuaz rengi, Maldivler denmesi gibi özellikleri öne çıkıyor fakat asıl orayı özel kılan ekosistemi. O kadar eşsiz bir yerden bahsediyoruz ki gölü çevreleyen ana kayalardan çözülen magnezyum ve kalsiyum iyonlarına, fotosentez yapan siyanobakterilere kadar burada çok özel bir doğal süreç işliyor." değerlendirmesinde bulundu.