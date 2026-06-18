Salda Gölü ve Çevre Koruma Vurgusu - Son Dakika
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Salda Gölü ve Çevre Koruma Vurgusu

18.06.2026 15:17
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Nilhan Ayan, Salda Gölü'nün korunması ve millet bahçesi projeleri hakkında bilgi verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, "Salda Gölü yalnızca Burdur'un değil, Türkiye'nin ve dünyanın eşsiz doğal miraslarından biri. Beyaz kumsalları, turkuaz renkli suyu ve kendine özgü ekosistemiyle Salda Gölü gelecek nesillere bırakacağımız eşsiz bir emanet" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Ayan, Burdur'da vatandaşların yaşam kalitesini artıran, çevreyi koruyan ve şehirleri geleceğe hazırlayan yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Ayan, "Bizim şehircilik anlayışımızın merkezinde insan vardır. Biz şehirleri sadece binalardan ibaret görmüyoruz. Şehirlerimizi yeşil alanlarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla, kültürel dokusuyla ve çevresel dokusuyla değerlendiriyoruz. Bu anlayışın en önemli örneklerinden biri millet bahçeleri. Millet bahçeleri, çocuklarımızın güvenle oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, ailelerimizin huzur içerisinde vakit geçirdiği ve şehirlerimizin nefes aldığı yaşam kalitemizi arttıran alanlar. Bu projeler aynı zamanda şehirlerimizin iklim değişikliğine karşı direnç kazanmasına katkı sağlıyor" diye konuştu.

Burdur'da planlanan millet bahçesi projeleri hakkında bilgi veren Ayan, Burdur ilimizde toplam 245 bin 72 metrekare büyüklüğünde 3 millet bahçesi projesi bulunuyor. Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri olan Merkez Millet Bahçesi için süreç devam ediyor. Taş üstüne taş koymayanlar, halkımıza hak ettiği hizmeti sunmamıza engel olmak için uğraşsalar da, biz doğru kararın çıkacağına inanıyoruz. Burada katiyen çevre ihlali yoktur. Bilakis çevre koruma konusundaki samimi çalışmalarımız Burdurlular tarafından iyi biliniyor" dedi.

Ayan, şunları söyledi:

"Salda Gölü'nün korunması için tarihi adımlar atıldı. Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne alındı. Bölgede koruma-kullanma dengesi esas alınarak, bilimsel çalışmalar doğrultusunda gerekli tedbirler alınıp ve gölün doğal yapısının korunması sağlandı. Biz çevreyi korumayı kalkınmanın alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Salda Gölü'nde ortaya koyduğumuz hassasiyet bunun en somut örneği. Salda Gölü yalnızca Burdur'un değil, Türkiye'nin ve dünyanın eşsiz doğal miraslarından biri. Beyaz kumsalları, turkuaz renkli suyu ve kendine özgü ekosistemiyle Salda Gölü gelecek nesillere bırakacağımız eşsiz bir emanet."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Salda Gölü ve Çevre Koruma Vurgusu - Son Dakika

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