Salihe Aydeniz Disiplin Soruşturmasına Gidiyor

13.03.2026 21:56
DEM Parti Kadın Meclisi, Salihe Aydeniz'in görevinden çekildiğini ve disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

(DİYARBAKIR) - DEM Parti Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada, "Dilan Karaman ile çalışma yürüten milletvekili arkadaşımız Salihe Aydeniz kendi iradesiyle idare amirliği görevinden çekildiğini, Kadın Meclisinin iradesini ve hakkında yürütülecek disiplin kurulu soruşturmasının sonuçlarını esas alacağını beyan etmiştir. Bu kapsamda parti disiplin kurulumuzda soruşturma süreci başlatılmıştır" denildi.

DEM Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salihe Aydeniz'in 27 Kasım 2025'te intihar sonucu yaşamını yitiren danışmanı Dilan Karaman'ın ölümüyle ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşunca hazırlanan rapor tepkilere neden oldu. DEM Parti Kadın Meclisi rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dilan Karaman'ın danışmanı olduğu DEM Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salihe Aydeniz'in hakkında disiplin kurulunca soruşturma başlatıldığı, bu kapsamında Aydeniz'in TBMM İdare Amirliği görevinden kendi isteğiyle çekildiği bildirildi.

"Özeleştirimizi ve aldığımız tutumu, Dilan'ın anısına bağlılığımızın, mücadelemizin tarihsel birikiminden gelen hakikate saygımızın, eşitlik ve özgürlük mücadelesi yürüten tüm kadınlara karşı sorumluluğumuzun gereği olarak ele alıyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada şöyle denildi:"

"Toplumsal yaşamın bütününde olduğu gibi siyaset zemini ve kurumları da erkek egemen bir kuşatma altında biçimlenmiş, kadınlara kendi sesleri ve örgütlü varoluşları kapalı olmuştur. Bu siyasal zemini büyük bedeller ve kolektif emekle dönüştüren, kendi iradesiyle yeniden kuran güçlü bir mücadele deneyiminden bugüne gelen DEM Parti Kadın Meclisi olarak cinsiyete dayalı tüm tahakküm ve iktidar ilişkilerini dağıtmayı, inşa etmek istediğimiz yeni yaşamın temel ekseni olarak ele alıyoruz. Ancak birlikte yol yürüdüğümüz bir arkadaşımızla kadın yoldaşlığı bağlamında güçlü bir ilişki kuramamış olmamız en büyük özeleştirimizdir."

Dilan Karaman'ın intihar olayının takipçisi olunacağı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşadığı erkek şiddetini zamanında bilemememiz ve buna karşı gerekli dayanışma ve çözüm mekanizmalarını devreye sokamamamız önemli bir sorun olarak değerlendirilmiştir. Bir bütün olarak parti kurullarımızın içinde kendi mekanizmalarımızı sorgulamak ve güçlendirmek, kadın yoldaşlığını ve dayanışmasını daha görünür ve etkin kılmak temel sorumluluğumuzdur. Dilan'ın intihara sürüklenmesinin arkasında yer alan şiddet faili Mazlum Toprak'ın uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddetin bu süreci derinleştirdiği açıktır. Açığa çıkan bu erkek şiddetini silikleştiren, görmezden gelen tüm yaklaşımların karşısında olarak fail Mazlum Toprak'ın cezasız kalmaması ve yargılanması için gerekli tüm yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Dilan Karaman ile çalışma yürüten milletvekili arkadaşımız Salihe Aydeniz kendi iradesiyle idare amirliği görevinden çekildiğini, Kadın Meclisinin iradesini ve hakkında yürütülecek disiplin kurulu soruşturmasının sonuçlarını esas alacağını beyan etmiştir. Bu kapsamda parti disiplin kurulumuzda soruşturma süreci başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

