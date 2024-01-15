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Salihli'de boşandığı karısının av tüfeğiyle yaraladığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Salihli'de boşandığı karısının av tüfeğiyle yaraladığı kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı karısının av tüfeğiyle yaraladığı kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İrfan Çimen ile A.Y arasında telefonla başlayan tartışma, evin önünde devam etti. A.Y'nin iddiasına göre, kendisini aldattığını öne sürdüğü Çimen'e korkutma amaçlı ateş etti.

Salihli\'de boşandığı karısının av tüfeğiyle yaraladığı kişi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 16:58
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Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı karısının av tüfeğiyle yaraladığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen (66) ile A.Y (62) telefonda tartıştı.

Tartışma sonrası İrfan Çimen, eski eşinin oturduğu Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki eve gitti.

Kapının önünde devam eden tartışma sırasında A.Y, evindeki av tüfeğiyle Çimen'e ateş etti.

Ağır yaralanan Çimen, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki ifadesinde evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öne sürdüğü Çimen ile kavga ettiklerini, korkutma amaçlı bir el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Salihli'de boşandığı karısının av tüfeğiyle yaraladığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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