Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
O.T. (59) yönetimindeki 10 ACT 769 plakalı otomobil, Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi geçişinde M.B'nin (35) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışma sonucu yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü ile bu araçtaki R.H. (29) yaralandı.
Ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Elektrikli Bisikletli İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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