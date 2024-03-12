Salihli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Salihli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği Düzenlendi

Salihli\'de İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Etkinliği Düzenlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, konuşmalar, şiir okumaları ve tiyatro gösterisi yapıldı. İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda da programa katıldı.

12.03.2024 12:56
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programda Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ömer Aydoğan, günün anlamını ve önemini içeren konuşma yaptı.

Şiir okunması ve tiyatro gösterisinin ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ile Belediye Başkanı Zeki Kayda da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salihli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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