Salihli\'de sulama tahliye havuzuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Prag Charles Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Enstitüsü Başkanı İEÜ Tıp Fakültesini Ziyaret Etti

Avrupa'nın en iyi yükseköğretim kurumlarından biri olan Prag Charles Üniversitesi'nin Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar Tıbbı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Tomas Zima, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Zima, öğrencilere böbrek fonksiyon testleri, laboratuvar tıbbının geleceği, alkol metabolizması ve oksidatif stres konularında sunum yaptı. İki üniversite arasındaki iş birliği, klinik stajlardaki öğrenciler ve akademisyenleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.