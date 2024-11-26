Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Durasıllı Mahallesi'nde ilerleyen A.T. (40) idaresindeki 45 SA 9149 plakalı römorklu traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla hastanede tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Salihli'de Traktör Devrildi: Bir Yaralı - Son Dakika
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