 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Barış Aydoğdu getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Barış Aydoğdu getirildi

Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına, Barış Aydoğdu oy birliği ile seçildi. Aydoğdu, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, esnafı en iyi şekilde temsil edeceğini ve odanın daha iyi yerlere taşınması için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirtti.

Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Barış Aydoğdu getirildi
17.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:13
Abone Ol

Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına, Barış Aydoğdu getirildi.

Osman Yüksel'in istifasının ardından başkanlığa, başkan vekili Barış Aydoğdu aday oldu.

Aydoğdu, yönetim kurulu tarafından oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Aydoğdu, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Osman Yüksel'e de bugüne kadar yaptığı hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Salıpazarı esnafımızı en iyi şekilde temsil ederek, bana verilen bu görevi layıkıyla yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Yönetim kurulu üyelerimiz ve Salıpazarı esnafımızla el ele vererek odamızı daha iyi yerlere taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Osman Yüksel, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Barış Aydoğdu getirildi - Son Dakika


16:30
Eski manken Serpil Örümcer, ekonomik zorluklarla boğuşuyor Eski manken Serpil Örümcer, ekonomik zorluklarla boğuşuyor
16:29
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?

Son Dakika
16:30 Eski manken Serpil Örümcer, ekonomik zorluklarla boğuşuyor
16:29 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:45:28. #1.12#
SON DAKİKA: Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Barış Aydoğdu getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement