Salıpazarı'nda çocuk şenliği düzenlendi

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Salıpazarı Belediyesinin katkılarıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlikte kurulan start ve oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğlendi.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, şenlik alanında çocuklarla bir araya gelerek, onların neşesine ortak oldu. Çocuklarla birlikte oyunlara katılan Karaca, şenlik alanında çocuklara balon hediye etti.

Karaca, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı. Onların mutlu ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bugün bu şenlikte onların doyasıya eğlendiğini görmek, bizleri fazlasıyla mutlu etti. Samsun Büyükşehir Belediyemize ve bu şenliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor." dedi.

Şenlik boyunca çocuklar, kurulan çeşitli etkinlik alanlarında hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Geleneksel oyunlar, el sanatları atölyeleri ve sahne gösterileri çocuklara keyifli anlar yaşattı. Katılımın yoğun olduğu şenlik, ilçede büyük bir ilgiyle karşılandı ve aileler de çocuklarının mutluluğuna tanıklık etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, projenin ilerleyen aşamalarında şenlikleri diğer ilçelerde de sürdüreceğini duyurdu.