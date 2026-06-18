Salıpazarı'nda Diyaliz Ünitesi Açıldı - Son Dakika
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Salıpazarı'nda Diyaliz Ünitesi Açıldı

Salıpazarı\'nda Diyaliz Ünitesi Açıldı
18.06.2026 13:55
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Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesi hizmete girdi, 16 hasta tedavi alacak.

Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek diyaliz ünitesi törenle açıldı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, törendeki konuşmasında, ilçelerde sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdiklerini, bu kapsamda Salıpazarı'na diyaliz ünitesi kazandırma sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Diyaliz hastalarının haftanın belirli günlerinde uzun süre hastanede tedavi gördüğüne işaret eden Uras, yol sıkıntısının hastaların yaşam konforunu daha da düşürdüğünü dile getirdi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine kendi ilçelerinde ulaşabilmesini önemsediklerini vurgulayan Uras, "Salıpazarı Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nin açılışında buradayız. Beş ünitede diyaliz hizmeti verilmeye başlandı. 16 hastamız hizmet alıyor. İlçenin ihtiyacına göre ilerleyen süreçte ünite sayısında artışa gidilebilecek." dedi.

Uras, merkezin hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, tesisin ilçe halkına hayırlı olmasını ve hastalara şifa getirmesini diledi.

Konuşmanın ardından diyaliz merkezi, kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Açılışın ardından diyaliz hastaları ziyaret edilerek geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Açılışa Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, hastanenin başhekimi Selami Arslan, Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy ile siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salıpazarı'nda Diyaliz Ünitesi Açıldı - Son Dakika

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