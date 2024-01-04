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Salıpazarı'nda evde silah ve fişekler ele geçirildi - Son Dakika
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Salıpazarı'nda evde silah ve fişekler ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılan bir uygulama sırasında durdurulan bir motosiklet sürücüsünün üzerinde sentetik uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli olan H.Ş'nin evinde yapılan aramada ise 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 kartuş atar el tüfeği, 56 tabanca fişeği, 48 kartuş, kartuş dolumunda kullanılan malzemeler ile silah ve şarjör parçaları ele geçirildi. H.Ş. gözaltına alındı.

Salıpazarı\'nda evde silah ve fişekler ele geçirildi
04.01.2024 - 21:41,
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir evde 5 silah ve fişekler ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yapılan uygulama sırasında durdurulan motosiklet sürücüsü H.Ş'nin (23) üzerinde, sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Zanlının hareketlerinden şüphelenen ekipler evinde yaptıkları aramada ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 kartuş atar el tüfeği, 56 tabanca fişeği, 48 kartuş, kartuş dolumunda kullanılan malzemeler ile silah ve şarjör parçaları ele geçirdi.

H.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Salıpazarı, Samsun, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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